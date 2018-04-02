Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 3,5%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 26 марта по 2 апреля 2018 года сократились на 3,5% (на 48,7 тыс. тонн) – до 1 млн 335,7 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", за этот период запасы углей антрацитовой группы уменьшились на 12% (на 49,6 тыс. тонн) – до 364,4 тыс. тонн, тогда как газовой группы – увеличились на 0,1% (на 0,9 тыс. тонн), до 971,3 тыс. тонн.

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю возросли на 7,1% (на 19,6 тыс. тонн) – до 295,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 2 апреля выше показателя 26 марта на 4,8% (на 10,4 тыс. тонн) – до 229,3 тыс. тонн, газовой – на 16,4% (на 9,3 тыс. тонн), до 65,9 тыс. тонн.

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Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.