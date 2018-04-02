Дни с 2 по 4 апреля станут самыми неблагоприятными в году.

"Такое соединение двух планет несчастья бывает раз в году", - сказал "" астролог Влад Росс, передает .

"Для православных христиан эта неделя может оказаться по-настоящему страстной", - заметил он. И пояснил: "Это связано с полным соединением двух планет малого и большого несчастья – Марса и Сатурна. Такое соединение связано с катастрофическими ситуациями, с опасностью пожаров, взрывов, схода лавин и других экстремальных внезапных событий – даже там, где их трудно ожидать. Возможна активизация террористов".

В этом контексте астролог заметил: "Возможны теракты, но я думаю, они будут не в Украине, в том числе не на Донбассе. Но такое соединение Марса с Сатурном свидетельствует о больших конфликтах в политике. Например, в эти дни партии-союзники могут разругаться".

"Это будет самое ужасное соединение, которое только можно себе представить", - подчеркнул Влад Росс.

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