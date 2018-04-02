Молодой человек 1993 года рождения из Франции пытался совершить попытку самоубийства в Одессе, прыгнув с моста. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook, передает

"Вместе с гвардейцами и просто прохожими предотвратили попытку самоубийства. Парень-француз 1993 года рождения собирался прыгнуть с моста. Говорит: "Разочаровался в жизни", – написал Головин.

В результате беседы полицейских с юношей последний передумал совершать самоубийство.

Напомним, в Харьковской области задержали поезд после того, как на железнодорожные пути бросилась женщина. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако травмирования женщины избежать не удалось. В результате инцидента она умерла.

Также сообщал, что в Харькове студент-иностранец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12-го этажа многоэтажки.

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