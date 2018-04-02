Для всех, кто верит в то, что Путин со своим окружением пойдут на изменение основ конституционного строя нашего государства, предлагаю перестать галлюцинировать, такую процедуру в демократическом мире априори невозможно осуществить

После проведенных псевдовыборов в 2016 и 2018 годах гибридный режим чекистов начинает решать сложную задачу с назначением премьер-министра. Если кто-то позабыл, то Медведев ни много ни мало председатель политической партии «Единая Россия», которая на последних выборах набрала конституционное большинство в парламенте, то советую освежить память. Лично я не вижу ни одного правомерного шанса сменить Медведева на посту премьера. Конечно, если придерживаться позиции, что Путин «царь» и может делать всё, что хочет, но и тогда невозможно выстроить имитацию вертикали власти, и вся конструкция начнет невольно рассыпаться, информирует svodka.net.

Путинизм многие сравнивают со сталинизмом и ищут схожие нотки. Это занятие бессмысленное и тупиковое, потому что это две совершенно разные модели власти. В одной гегемоном является государственная идеология, которая формируется из коммунистических постулатов, в другой первичную роль играет отдельно взятый человек с декларированными его правами и свободами. Если коммунизм и социализм так и остались не осужденными цивилизованным миром, то и сталинизм не может юридически считаться преступным режимом, и все его жертвы идеологически оправданы. Не нужно забывать, что провозгласив демократическое правовое государство, население России не только процедурой выборов оставило компартию в структурах государственной власти, но и спустя двадцать семь лет все без исключения высшие посты государства занимают бывшие члены КПСС.

Неприступной преградой перед путинизмом стало то, что если в СССР формирование высшей власти происходило по велению партии, которая была наделена таким конституционным правом, то в в постсоветской России институт президента даже не прописан в Основах конституционного строя и может быть легко устранен из текста Конституции одним голосованием депутатов. Это говорит о том, что путинская вертикаль не только антиконституционна по сути, но и была сформирована методом захвата и узурпации властных полномочий.

Для всех, кто верит в то, что Путин со своим окружением пойдут на изменение основ конституционного строя нашего государства, предлагаю перестать галлюцинировать, такую процедуру в демократическом мире априори невозможно осуществить. Поэтому ни Путину, ни его преемнику не удастся легитимировать аннексию Крыма, снять санкции, ослабить международное давление и дальнейшую изоляцию. Путин уже давно вышел на финишную прямую, и его политический марафон находится на завершающей стадии. Подходит конец этому захватывающему криминальному триллеру, и уже скоро, закончив просмотр, населению России придется расходиться по домам к своим разбитым корытам, вспоминая о фантастических возможностях, упущенных Россией в годы большой цены на нефть, и тесном партнерстве с западом.

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