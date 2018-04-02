Целью властей Великобритании является борьба не с кремлевским окружением, а с "грязными российскими деньгами", сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" ведущий политолог Брукингского института в Вашингтоне, экс-заместитель министра финансов РФ и прежний первый заместитель председателя правления Центрального банка России Сергей Алексашенко. Алексашенко: Британские власти серьезно взялись за российские финансовые активы в своей стране Фото: svoboda.org "Начинается проверка имущества, принадлежащего россиянам в Великобритании. Люди, у которых есть активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов, должны будут подтвердить происхождение этих денег: что они получены честным путем и не имеют отношения к коррупции. Великобританию долгое время обвиняли в том, что на ее территории успешно отмываются деньги. Вот власти страны и решили с этим бороться. Причем британским властям ничего и делать-то не нужно будет. Это россиянам придется доказывать, что их деньги заработаны честно. Вывести деньги из Великобритании у россиян уже не получится. Это лишь вызовет дополнительные подозрения. Не исключено, что попытки такие будут. Но они вряд ли окажутся эффективными. Судя по всему, британские власти серьезно взялись за российские финансовые активы в своей стране, следовательно будут системно подходить к данному вопросу", – отметил Алексашенко.По его мнению, у президента РФ Владимира Путина нет личных активов в Великобритании."У кого есть активы в Британии? К примеру, говорят о детях членов российского правительства. Также это могут быть племянники, жены, любовницы. Возможно, это фамилии, которых мы даже и не знаем. Я думаю, власти Великобритании довольно широко поставили свой невод, и кто в него попадет – мы пока не знаем. И не факт, что это будут близкие к Кремлю люди. Сама цель – борьба не с кремлевским окружением, а с грязными российскими деньгами. Путин перед своим окружением не будет чувствовать никакой вины – он уже давно сказал им, что деньги лучше вернуть в Россию. Его личных активов в Великобритании, как мне кажется, нет. Скорее только, он давно готовился к чему-то подобному. Он воспринимает это как элемент войны Запада против РФ", – подчеркнул политолог.По его словам, высылка российских дипломатов из стран Запада создаст проблемы для разведслужб России."Все российские дипломаты, которых выслали из стран Запада, являлись сотрудниками разведывательных структур. И для разведслужб РФ это создаст определенные проблемы. Тут скорее приходится говорить о демонстрации единства Запада по отношению к России. Я бы не сказал, что это холодная война. Это больше похоже на горячую гибридную войну. Проблема Запада в том, что он отказывается признавать этот факт. Путин понимает, что может делать многое и ему ничего за это не будет", – резюмировал Алексашенко.26 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что правительство страны выдало ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.По его словам, мир объединился вокруг позиции Лондона относительно отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и что терпение по отношению к президенту России Владимиру Путину на исходе.После того как Лондон заподозрил Кремль в покушении на Скрипаля, около 30 стран выслали российских дипломатов. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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