В воскресенье, 1 апреля, состоялось празднование Пасхи между христиан западного обряда. Как и в минувшие годы, в этот день известные мировые знаменитости, между которых актрисы, музыканты, спортсменки и модели, поделились яркими кадрами, сделанными в рамках празднования Пасхи, на своих страницах в Instagram. Николь Кидман Джессика Бил Риз Уизерспун Серена Уильямс София Вергара Принцесса Евгения Кайли Дженнер Зои Кравиц Виктория Бекхэм Майли Сайрус Гвинет Пэлтроу Мадонна Пинк Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 1 апреля, Кейт Миддлтон появилась на публике в последний раз перед декретным отпуском. Она побывала на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзоре вместе с принцем Уильямом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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