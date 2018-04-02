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В ЕС заявили, что споры между САП и НАБУ "не производят хорошее впечатление"
02.04.2018 12:11
В ЕС заявили, что споры между САП и НАБУ "не производят хорошее впечатление"
Петер Вагнер о спорах между САП и НАБУ: "это не производит хорошее впечатление"
Руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявляет, что Брюссель известно о спорах между антикоррупционных органами в Украине, и "это не производит хорошее впечатление".
В ЕС заявили, что споры между САП и НАБУ "не производят хорошее впечатление" Фото: Радіо Свобода

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями ... Безусловно, это не производит хорошее чувство, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, время это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней ", - заявил Вагнер в комментарии программе" Завтра ", сообщает" Радио Свобода " .

Как известно, Холодницкий придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос  снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры  Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

Напомним, что  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам  Холодницкий  подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко  подтвердил следственные действия , касающиеся Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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