Петер Вагнер о спорах между САП и НАБУ: "это не производит хорошее впечатление"

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями ... Безусловно, это не производит хорошее чувство, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, время это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней ", - заявил Вагнер в комментарии программе" Завтра ", сообщает" Радио Свобода " .

Как известно, Холодницкий придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.