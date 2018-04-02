За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ни один украинский военный не пострадал. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"Всего за прошлые сутки, в Вербное воскресенье, зафиксировано 38 обстрелов опорных пунктов вооруженных сил Украины со стороны боевиков оккупационных администраций РФ. 36 из них определены как прицельные", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, между военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения, в результате вражеских обстрелов раненых или травмированных нет.

Отметим, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

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