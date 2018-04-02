Планы начать использовать беспилотные летательные аппараты «Почта России» высказывала еще в 2016 году.

В Бурятии беспилотник «Почты России», совершавший 15-километровый испытательный полет с посылками общим весом в два килограмма, разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников, информирует svodka.net.

Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей. Мультикоптер российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» испытывали в рамках проекта по внедрению новых технологий доставки корреспонденции. Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.

Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили.

В Улан-Удэ должны были запустить первый в России почтовый беспилотник. Но что-то пошло не так… В прикрепе видео, но подробные детали тут: https://t.co/R2j4cBhnoZ pic.twitter.com/owOUN0I0X4 — Ариг Ус (@arigus) 2 апреля 2018 г.

В конце марта сообщалось, что «Почта России» намерена начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В будущем госкомпания намеревалась использовать такую систему для доставки грузов в труднодоступные районы России. Планы начать использовать беспилотные летательные аппараты «Почта России» высказывала еще в 2016 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира