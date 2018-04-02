Жалобы директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого поступили в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, их распределили с помощью автоматической системы, сообщил замглавы комиссии Виктор Шемчук. Жалобы на Холодницкого (на фото) подали генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник Фото: European Business Association / Facebook Он подтвердил, что жалобы директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко поступили в комиссию."Они распределены с помощью автоматической системы и сейчас изучаются", – сказал Шемчук.По его словам, решение об открытии производства или возвращении жалоб Луценко и Сытнику для устранения недостатков члены КДКП примут после изучения материалов и определения их соответствия требованиям законодательства.Если производство будет открыто, у комиссии есть два месяца для принятия решения. Этот срок можно продлить на месяц.Об открытии производства в отношении главы САП сообщили сегодня в пресс-службе КДКП.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил 2 апреля, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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