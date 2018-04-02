Автотрассу Киев - Харьков залило водой. Соответствующее видео было обнародовано на канале Kyiv Operativ в YouTube.

"Аква-трасса "Киев-Харьков… умышленно для тех, кто собрался ехать по трассе "Киев-Харьков". Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись", - говорится в сообщении.

В то же время один из пользователей сети отметил: "Зато подкрылки можно хорошенько промыть после зимы от соли".

Как сообщал svodka.net ранее, ожидается подтопление половины города Вилково в Одесской области из-за половодья.

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