Стивен Бочко умер в возрасте 74 лет, 1 апреля во сне у себя дома в окружении семьи. Об этом сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Стивен боролся с лейкемией. В 2014 горе перенес операцию по пересадке стволовых клеток.

Он был автором таких телевизионных сериалов, как “Блюз Хилл-стрит”, “Закон Лос-Анджелеса” и “Полиция Нью-Йорка”; работал в команде таких сериалов, как “Коломбо”, “Залив Сити-блюз” и “Париж”, а также фильма “Молчаливый бег”.

Как сообщал Сергей Мавроди умер 26 апреля в возрасте 62 лет. Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать добрый приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в шестьдесят седьмом городскую больницу, где скончался утром 26 марта.

Так, Сергей Мавроди был учредителем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, пострадавшими от участия в пирамиде были признаны 10454 человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира