«То, что я создал в военном смысле, Захарченко и его приближенные, как ни стараются, до сих пор развалить не могут, и ездят ко мне на позиции пиариться, потому что своих нет»

Создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский предупредил главаря «ДНР» о том, что созданные им незаконные военизированные подразделения до сих пор подчиняются ему и готовы к бою. Об этом он написал в социальных сетях, информирует svodka.net.

«Один смешной человек вчера написал мне, задетый, видимо, моими обвинениями в адрес нынешних главнокомандующих в том, что они, мягко говоря, потихоньку нас предают, что мне бы молчать — мой поезд давно ушел…. В чем-то я с этим человеком согласен, а именно: поезд — он мой. Я сам его построил, сам им управляю, сам обшил его броней, и этот мой бронепоезд стоит не на запасном пути — он вполне себе в деле», — заявил боевик.

«То, что я создал в военном смысле, Захарченко и его приближенные, как ни стараются, до сих пор развалить не могут, и ездят ко мне на позиции пиариться, потому что своих нет, так еще и сегодня я отвечаю за задачи на некоторых участках, на которых без моего контроля и контроля моих командиров уже давно бы все превратили в труху, пока вся «королевская рать» в составе восьми батальонов из свиты главы протирает штаны за нашими спинами. И добро бы хотя бы на второй линии обороны, так нет — в глубоком тылу, трясясь вместе с задницей, которую они охраняют, чтобы их не выперли с насиженных мест», — демонстрирует он свою причастность к военному строительству квазиреспублики.

«Одно могу сказать и мое вам в этом слово: пока я жив — задницы будут трястись», — резюмирует он.

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