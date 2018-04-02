Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что поручит аппарату парламента подготовить технические условия для введения единой электронной карточки народного депутата. Парубий надеется, что Рада протестирует новую систему до завершения текущей каденции Фото: Verkhovna Rada / Flickr "Мы во время совещания договорились, инициировали идею о введении единой электронной карточки народного депутата, которая работала бы и на вход в зал Верховной Рады Украины, и для голосования, и для голосования в комитетах, как это происходит в Европейском парламенте", – заявил Парубий.По его словам, он поручит аппарату Верховной Рады подготовить технические условия для введения такой карточки."Мы договорились, что мы начинаем техническую подготовку для урегулирования данного вопроса, чтобы следующий созыв работал по новой системе… и мы, чтобы еще до завершения нашей каденции могли протестировать данную программу", – добавил Парубий.Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для парубий рады верховной что Теги: политика