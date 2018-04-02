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Израиль отказался расследовать столкновения в секторе Газа
02.04.2018 12:28
Израиль отказался расследовать столкновения в секторе Газа
Разобраться в том, что произошло в секторе Газа ранее потребовали в ООН и ЕС
Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа
Израиль отказался расследовать столкновения в секторе Газа Фото: АFР

Об этом заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, передает DW .

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами в него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высший представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "страной террора" и призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля . Ситуация обострилась после того, как там прошла акция протеста. Палестинцы собрались возле израильской границы и начали бросать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами конфликта, по последним данным Организации освобождения Палестины, стали 17 "мирных демонстрантов" - палестинцев. Еще 70 человек, по словам неназванного врача, который беседовал с Reuters, получили ранения.

Президент Палестины Махмуд Аббас 1 апреля в связи с этим поручил палестинскому представительству в ООН требовать созвать экстренное заседание Совбеза.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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