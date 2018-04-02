|Израиль отказался расследовать столкновения в секторе Газа
|02.04.2018 12:28
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Разобраться в том, что произошло в секторе Газа ранее потребовали в ООН и ЕСИзраиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа
Фото: АFР
Об этом заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, передает DW .
"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами в него также нет.
Разобраться в том, что произошло в секторе Газа ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высший представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "страной террора" и призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев.
Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля . Ситуация обострилась после того, как там прошла акция протеста. Палестинцы собрались возле израильской границы и начали бросать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами конфликта, по последним данным Организации освобождения Палестины, стали 17 "мирных демонстрантов" - палестинцев. Еще 70 человек, по словам неназванного врача, который беседовал с Reuters, получили ранения.
Президент Палестины Махмуд Аббас 1 апреля в связи с этим поручил палестинскому представительству в ООН требовать созвать экстренное заседание Совбеза.