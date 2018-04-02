В России закатили истерику из-за нового договора о дружбе с Украиной По теме: Новый договор о дружбе с Россией, который предложил Украины, станет "очередной провокацией". Такое заявление сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике России Алексей Пушков в , выразив полную уверенность в своем мнении, передает . "Новый договор" с Россией, который начал готовить украинский , будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда", - заявил Пушков. "Новый договор" с Россией, который начал готовить украинский , будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)











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