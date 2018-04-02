Команда американских и российских ученых обнаружили в облаках Венеры черные полосы, которые, по их мнению, были вызваны инопланетной жизнью, сообщает uagolos.

По словам исследователей, они изучали фотографии поверхности Венеры и заметили странные предметы, которые могут быть живыми организмами. Руководитель команды отмечает, что эти организмы могут быть бактериями, которые живут в облаках планеты. Проверить эту теорию есть только один способ - полететь на Венеру и взять образцы, однако это в ближайшем будущем не произойдет, поскольку в настоящее время все взгляды прикованы к Марсу.

Но ученные собираются продолжать исследовать планету, чтобы подтвердить или разрушить свою теорию.

Напомним, Венера является второй планетой по удаленности от Солнца. По некоторым данным, несмотря на такую ​​близость к главному светилу, на ней может быть жизнь, ведь существуют научные концепции, свидетельствующие, что около двух миллионов лет назад Венера обладала пригодным для этого климатом. Сейчас же Венера вся покрыта непрозрачным облаками, которые состоят из серной кислоты.

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