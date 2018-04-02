Правда, рой там состоит пока из одновременно жужжащих нескольких пропеллеров одного дрона, но это никого не смущает, ибо у них же на подходе ракета, с непредсказуемой траекторией и ядерным двигателем, гиперзвуковая ракета и другие чудеса техники.

Как отмечалось ранее, крупнейшие армии мира, усиленно работают над интеграцией дронов, будь то воздушных, наземных или морских, в структуру своих боевых порядков. При этом заметны две тенденции, которые известны уже давно. Изначально ставятся различные установки для новых боевых систем. Китай демонстрирует возможности одновременного управления максимальным количеством дронов. На сегодня это уже более тысячи элементов, собранных в единую формацию. Пока демонстрируется их взаимодействие и умение держать порядок объемной структуры, но эти же возможности являются элементом боевого применения дронов, информирует svodka.net.

Штаты же идут иным путем. Они тоже продвигают использование группы дронов, но идеология их работы и взаимодействия друг с другом и человеком, изначально выстраивается по-другому. Они действительно близки к формированию того, что называется «роем». То есть, формация беспилотников рассматривается как некий ассистент оператора, который не управляет ими, в привычном понимании, но задает им условия миссии, а рой уже самостоятельно выстраивает свою тактику и распределяет параметры маневров для каждого элемента. Причем, в процессе выполнения миссии, сама тактика группы и маневры отдельных ее элементов, будь то отдельный дрон или подгруппа дронов, будут терпеть изменения, в зависимости от ситуации, складывающейся в операционном районе. Оператор же может либо отменить миссию, либо внести изменения в ее параметры.

Насколько можно понять из специальных ресурсов Сети, ближе только, к реализации такого решения, находятся две программы, которые курирует DARPA – агентство передовых оборонных технологий. Первая программа направлена на создание роя-ассистента для новейшего, многофункционального истребителя F-35 изначально спроектированного для таких возможностей. Системы сбора информации, связи и управления огнем, имеют функции, необходимые для управления огнем или средствами, находящимися вне самолета. На сегодня уже созданы все материальные средства, для боевого применения этой системы вооружений внешнего базирования, но в работе находится разработка элементов искусственного интеллекта, который и задает группе дронов, свойства роя, необходимые для функционирования в указанном режиме.

Вторая программа предусматривает еще большую автономию роя и базируется на грузовом самолете С-130, который способен доставить в операционный район либо очень крупную формацию дронов, либо несколько групп, либо – не только воздушные, но и наземные дроны. В таком случае элемент искусственного интеллекта приобретает еще большее значение.

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Понятно, что и китайцы, и американцы, уже проводили полевые испытания групповых систем дронов и наверное, результаты еще не настолько хороши, чтобы ставить их на вооружение. Но в любом случае, речь идет о взаимодействии десятков или сотен беспилотников, работающих на выполнение поставленной задачи.

В этой связи очень показательным является случай с единичным беспилотником, произошедший вчера в РФ. Как известно, россияне объевили о том, что внедряют высокие технологии во все сферы жизни и в частности – российская почта будет доставлять посылки беспилотниками. Есть мнение, что именно таким образом планировалось доставлять «аргентинскую муку» уже конечным потребителям. Но для начала, было решено отработать эту технологию на обычной посылке. Экспериментальный полет был организован в Бурятии. Мы считаем, что выбор не был случайным и ниже поясним причины такого мнения. Первый полет должен был пройти на расстояние 15 километров от города Улан-Удэ до поселка Саянтуй. Мероприятие было настолько важным, что в церемонии запуска посылки участвовал и глава Бурятии. Полет прошел почти нормально. Работникам почты удалось прикрутить посылку и беспилотник удачно взлетел, вместе с нею. После этого он врезался в дом и развалился. Но при этом, никто не пострадал, жертв и разрушений не наблюдалось. Это значит, что примерно на 70% полет прошел удачно.

Возникает вопрос о том, почему Бурятия? Ответ очень прост. Там – район испытания инновационных технологий. Известно, что уже несколько раз космические ракеты РФ, доставляли грузы в отдаленные районы Бурятии, различные грузы. Так, на месте падения ракет, местные жители находили продукты питания, противокомарные скафандры, мощи святых и портреты Путина. Известно, что бурятам эта идея очень понравилась, но не всегда нужно получить сразу несколько тонн полезных вещей, иногда нужна небольшая посылка. Вот следовательно и было организована доставка беспилотником.

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После разбора полетов, была выявлена главная ошибка в планировании полета. Прибор упал почти сразу потому, что цель его маршрута была указана в 15 километрах от места старта, если бы указали 150 км, то прибор упал бы ровно в том месте, где и ждали посылку.

В общем, россияне включились в гонку роев дронов и уже показывают неплохие результаты с 70% успеха. Правда, рой там состоит пока из одновременно жужжащих нескольких пропеллеров одного дрона, но это никого не смущает, ибо у них же на подходе ракета, с непредсказуемой траекторией и ядерным двигателем, гиперзвуковая ракета и другие чудеса техники. А получатель посылки всегда может мотнуться за 15 км до места падения дрона, и забрать сою посылку. Корона с головы не упадет.

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