



Минулого тижня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра нової 12-серійної детективної мелодрами "Прислуга", де одну з ролей - прислугу - зіграла відома співачка і підопічна продюсера та репера Потапа Мішель Андраде.



"Моя роль в серіалі невелика, але важлива. Я - підступна покоївка. Події, які трапляються з моєю героїнею, стають основними ключем до розкриття темних справ жителів заможного котеджного містечка. Мені доводиться допомагати своєму господареві в дуже небезпечній справі. Впевнена - ви будете здивовані! У цій ролі мені довелось відчувати за спиною дихання вбивці, а це складно і дуже страшно. А в одній зі сцен мені навіть потрібно було лежати на землі в снігу і не ворушитися - було дуже холодно, але я впоралася".



"Я приїхала на знімальний майданчик буквально з гастролей, тому в перервах між сценами намагалась перепочити. Кумедно, що я навіть проспала зустріч зі своїм шанувальником, який спеціально приїхав на майданчик, щоб зробити зі мною фото, але так і не наважився розбудити. Сподіваюсь, у нас буде ще можливість поспілкуватися", - розповідає зірка.









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