Российская сторона назвала дело Скрипаль "сфабрикованным против России"

Список из 13 вопросов опубликовало МИД РФ на своем сайте , назвав дело Скрипач "сфабрикованным против России".

Согласно сообщению, Российскую сторону интересует "какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие доказательства)".

Москву также интересуют состав и подробности работы группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию по данному делу. Спрашивают и об информации, полученной от британской стороны и возможности ее получения российской стороной.

Один из вопросов от РФ: "Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариата ОЗХО: только факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что она относится к типу Новичок по западной классификации?"

Еще ряд вопросов касающихся участия Франции в расследовании и возможности получения данных ее экспертов.

Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.