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РФ направила в Организации по запрещению химического оружия список вопросов по делу Скрипаля
02.04.2018 12:36
РФ направила в Организации по запрещению химического оружия список вопросов по делу Скрипаля
Российская сторона назвала дело Скрипаль "сфабрикованным против России"
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в техсекретариата Организации список вопросов по изучению вещества, которым были отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипач и его дочь.
РФ направила в Организации по запрещению химического оружия список вопросов по делу Скрипаля Фото: LB.ua

Список из 13 вопросов опубликовало МИД РФ на своем сайте , назвав дело Скрипач "сфабрикованным против России".

Согласно сообщению, Российскую сторону интересует "какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие доказательства)".

Москву также интересуют состав и подробности работы группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию по данному делу. Спрашивают и об информации, полученной от британской стороны и возможности ее получения российской стороной.

Один из вопросов от РФ: "Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариата ОЗХО: только факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что она относится к типу Новичок по западной классификации?"

Еще ряд вопросов касающихся участия Франции в расследовании и возможности получения данных ее экспертов.

Отметим, что  уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника  разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также  НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии  в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщат, ч в Россия предоставит зеркальную ответ  странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-розвидниа Сергея Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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