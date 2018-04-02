|РФ направила в Организации по запрещению химического оружия список вопросов по делу Скрипаля
|02.04.2018 12:36
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Российская сторона назвала дело Скрипаль "сфабрикованным против России"Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в техсекретариата Организации список вопросов по изучению вещества, которым были отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипач и его дочь.
Фото: LB.ua
Список из 13 вопросов опубликовало МИД РФ на своем сайте , назвав дело Скрипач "сфабрикованным против России".
Согласно сообщению, Российскую сторону интересует "какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие доказательства)".
Москву также интересуют состав и подробности работы группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию по данному делу. Спрашивают и об информации, полученной от британской стороны и возможности ее получения российской стороной.
Один из вопросов от РФ: "Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариата ОЗХО: только факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что она относится к типу Новичок по западной классификации?"
Еще ряд вопросов касающихся участия Франции в расследовании и возможности получения данных ее экспертов.
Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщат, ч в Россия предоставит зеркальную ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-розвидниа Сергея Скрипаля.