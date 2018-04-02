. Последствия от введения RAB-тарифов будут определяться тем, какие именно характеристики этого RAB-регулирования будут применяться. Пока что, и на новые, и на старые активы установлена одинаковая величина ставки доходности, что приведет к 25-30% росту тарифов в промышленности. А это в свою очередь отразится на себестоимости товаров и услуг - цены вырастут. Об это в комментарии сообщил знаток в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

“Последствия от введения RAB-тарифов будут определяться тем, какие именно характеристики этого RAB-регулирования будут утверждены. Ведь пока что, там и на новые, и на старые активы установлена одинаковая величина ставки доходности. Сей час она (12,5%, — ред.) слишком мала для новых активов, а для старых — слишком велика”, — отметил знаток.

Как пояснил Рябцев, Великобритания стала первой страной, где ввели RAB-регулирование. И там, норма дохода, устанавливаемая при RAB-регулировании, более чем в пять раз превышает доходность по облигациям государственного займа.

“То есть, получается, что вкладываться в новые инфраструктурные проекты выгодно. У нас же получается, что это не совсем так. А если вспомнить, что учетная ставка НБУ 17%, то 12,5% на этом фоне теряется. А вот что касается старых активов, то ставка 12,5% гарантирует стабильный доход и без модернизации. Поэтому можно рассказывать о том, что в ряде стран есть единые ставки (например, в Австрии, Греции, Норвегии, Польше), но есть же еще Германия и Швейцария с дифференцированными ставками. Наша проблема заключается в том, что нужно модернизировать, вкладывать средства, увеличивать вложения, при чем кратно увеличивать, иначе наши сети долго не выживут. Для этого нужно, чтобы эти ставки стимулировали вложения. Так вот эти 12,5% для старых активов, это слишком высокая ставка”, — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что если взять страны с одинаковыми ставками, то там этот уровень в пределах от 5% до 9%, то есть он таков, что стимулирует, как строить новые, так и модернизировать старые сети. Потому что без модернизации не получится получать гарантированный доход.

Рябцев также обратил внимание на то, что в отчете консалтинговой компании IHS ENERGY о проблемах RAB-регулирования в Украине, говорится, что нам нельзя перенимать без учета украинской специфики опыт Великобритании или других стран Евросоюза один к одному, поскольку они в украинских условиях работать не будут.

“В этом же отчете говорится, что те страны, которые вводили у себя RAB-регулирование, они из-за завышения ставок для старых активов, получили обратный эффект. Операторы получили сверхприбыли, а потребители получили рост тарифов. Это же может произойти и в Украине, если его введут на нынешних условиях, это будет означать на 25-30% рост тарифов в промышленности. А поскольку электроэнергия является инфраструктурным товаром, то следовательно это пропорциональный рост себестоимости всех товаров и услуг, и как результат — увеличение цен на эти товары и услуги. При этом ставка 12,5% на старые активы не гарантирует модернизацию, поскольку собственники активов будут и так получать гарантированно стабильный доход”, — подчеркнул знаток.

Резюмируя, Рябцев отметил, что нужно понимать, что в целом, RAB-регулирование — это хороший инструмент, но при правильном применении. Он действительно привлекает инвестора, стимулирует модернизацию устаревших сетей, однако только в случае его правильного применения.

“В данном же случае, предлагается, не правильное, на мой взгляд, применение, из-за того, что выровнены ставки доходности, при этом на старые активы гарантируется получение стабильного дохода без модернизации, а по новым активам не стимулируется привлечение средств, если сравнивать ставки от доходности по обычным финансовым операциям (депозиты и т.п.)”, — заключил он.

Отметим, в конце марта глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что RАВ-тарифы не будут введены с 1 марта, поскольку процедура проведения общественных слушаний в областях только началась и займет около месяца. Кроме того, потребуется также время на проведение общественных слушаний на уровне НКРЭКУ. Таким образом, стимулирующие тарифы в облэнерго не будут введены, по меньше мере, в течение еще 2,5 месяцев.

Вовк отметил, что не может назвать точную дату введения RAB-тарифов.

По словам Рябцева, вопрос даты введения RAB-тарифов повис в воздухе, поскольку постановления НКРЭКУ об отмене их введения не было, не смотря на то, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что введение RAB-регулирования является нежелательным, также как и президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что нежелательно было бы вводить RAB-регулирование.

“Это решение пока никто не отменял, тем более что кворума у регулятора снова нет — Порошенко уволил временных членов комиссии. Отменить это решение этот час невозможно”, — добавил он.

Справка .

RАВ (Regulatory asset base — регуляторная база активов) — это все производственные мощности, которыми обладают облэнерго, чтобы передавать электричество от производителей к потребителям: провода, опоры, трансформаторы и тому подобное.

RАВ-тарифы — это тарифы, в которых предусмотрена определенная доля прибыли, которая пойдет на обновление инфраструктуры. Она будет определяться в зависимости от стоимости активов распределительной компании. Отсюда и другое название — “стимулирующие тарифы”, потому что они, по замыслу НКРЭКУ, должны поощрять владельцев облэнерго обновлять инфраструктуру.

Нынешняя система, по которой считаются тарифы, предусматривает, что облэнерго просто суммирует все свои расходы, а НКРЭКУ — утверждает их. И, хотя регулятор может и отказаться утверждать определенные расходы, де-факто система “издержки+” позволяет облэнерго раздувать свои расходы, ничего не вкладывая в модернизацию.

Своим решением НКРЭКУ установил одинаковую долю прибыли — 12,5%, которая будет выделяться на модернизацию, как старых, так и новых активов компаний.

Напомним, 21 марта Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал первый Отчет о проведении независимого анализа деятельности НКРЭКП, согласно которому, решение об установлении RAB-тарифов эксперты проанализируют дополнительно, поскольку оно вызвало дискуссию внутри страны.

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