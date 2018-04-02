Один из пользователей Reddit с ником narcolepsyinc рассказал, как разыграл своих детей 1 апреля. Детали шутки он обнародовал на ресурсе , сопроводив рассказ своей фотографией.

Идею мужчина позаимствовал у других пользователей Reddit. Он взял пустую банку из-под майонеза и залил в нее ванильный пудинг. Затем мужчина начал поедать его ложками на глазах у своих детей.

"Мои дети были в ужасе, когда я ел это и смотрел, как они распаковывают пасхальные подарки", - сообщил narcolepsyinc.

Отмечается, что пост мужчина стал вирусным только за несколько часов. Он собрал более 80 тысяч лайков, а также множество комментариев.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 1 апреля, сотрудники Национальной полиции Украины рассказали о самых необычных вызовах, поступивших к ним.

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