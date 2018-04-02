Президент России Владимир Путин берет паузу в Украине. Об этом говорит, между прочего, его участие в совместном заявлении лидеров стран «нормандской четверки» о перемирии на Донбассе и необходимости ускоренного выполнения Минских соглашений. И хотя перемирие уже нарушается, следующий удар Кремля, скорее только, будет не на Востоке Украины.

Такое мнение высказал «Апострофу» военный знаток и блогер Алексей Арестович.

Путин просто берет паузу. Потому что на фоне высылки дипломатов и дела Скрипаля (напомним, в Лондоне был отравлен прежний сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, после чего ряд государств, в том числе Украина, выслали российских дипломатов, — «Апостроф»), а также обострения ситуации с Западом россияне пока не готовы показывать зубы. И им нет никакого смысла в какой-то новой программе. Всегда надо брать паузу. Вот они и заявляют о своих мирных намерениях, говорят, что они хорошие.

А сейчас они подготовят ответ, в том числе по Украине, и влупят. Они же сейчас в какой ситуации – с расстроенными рядами и планами. Савченко взяли, Рубана взяли, план по Украине провалился (с односторонним введением миротворцев на Донбасс).

Они просто не готовы к существенному обострению с Западом, и им нужно время на то, чтобы определиться с позициями, собраться снова, придумать новый план и действовать. В таких случаях всегда берутся миротворческая инициатива, перемирие, там дипломаты высылаются, начинаются беседы, дискуссии.

Им понадобятся 2-3 месяца, потом они опять влупят – что-нибудь пакостное сделают в Сирии или Украине. Дальнейшие эскалации? Конечно. Это же всегда вариабельно. Они рассматривают разные сценарии. В Кремле борются разные башни, которые являются сторонниками разных сценариев. Но я не вижу для России других вариантов, кроме как идти на обострение. Они, так или иначе, будут на него идти, а формы и способы могут быть разные.

На самом Донбассе обострять смысла особого нет, но есть смысл обострять внутри Украины, действуя согласованно с Донбассом. В любом случае, главным контурным процессом остаются выборы в Украине, до которых остался год. Они будут играть на этом поле, а все действия на Донбассе будут согласованы с действиями их сил внутри Украины, на которые они будут делать ставку на выборах. Нужен будет мир – сделают, нужно будет обменять пленных – обменяют. Им же надо поднимать реноме медведчуковским партиям, Оппоблокам и всем остальным. Главной рамкой для них является задача ослабления правящей коалиции по результатам выборов. Например – создать такой парламент, в котором много фракций и который не может нормально договариваться и принимать решения по реформам, особенно экономическим, по вопросам национальной безопасности и так далее. То есть эдакая махновщина. А вообще идеал Кремля – еще и поссорить парламент с будущим президентом, кто бы им ни был. И все – тогда мы парализованы, поскольку реформы не идут, ситуация обостряется внутри, экономика подыхает. А где-то в 2021 году бери нас теплыми, мы уже дозрели. Это то, что надо Путину.

Что касается всех этих перемирий – это та же пауза. А чего им обострять? В разгаре дело Скрипаля, их обвиняют во всем, высылая дипломатов, а сейчас они еще получат обвинения по Донбассу. Зачем им это нужно? Они лучше зависнут на время.

Запад же будет пытаться изо всех сил, потому что европейские планы – полное прекращение войны на Донбассе. Они как раз будут очень сильно стараться, чтобы заняться восстановлением мира.

Сценарий Запада известен – сначала усиление наблюдательной миссии, затем ввод миротворцев, потом политическая часть. Недавно [первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр] Хуг заявил, что они будут ставить новые посты на границе и так далее. У них был единственный согласованный план, который ведут все уполномоченные институты, начиная от миссии ОБСЕ.

Запад последовательно проводит свою политику в этом отношении. Но мы понимаем, что эта война может закончиться за 5 минут приказом Путина, а если она не заканчивается, значит, нет такого приказа. А раз нет такого приказа, значит, Путин не хочет кончать войну.

При этом конкретные способы и путь окончания войны абсолютно не важны. Важно, чтобы дали команду закончить, которой нет и не будет, поскольку Путин довел внутреннюю и внешнюю истерию до такого состояния, что может играть только на обострение. Он сам стал заложником политики, которую сформировал. Если он пойдет на попятную, у него начнутся большие внутренние проблемы.

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