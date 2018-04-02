Полиция из подтопленных жилищ собирает людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия.

Резкое повышение уровня воды в реке Ахтырка привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города, информирует svodka.net.

Сумской области из подтопленных в результате наводнения частных усадеб эвакуированы более 40 человек.

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Полиция на лодках спасает людей.

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Как сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Сумской области, 2 апреля в 01:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка резкое повысился уровень воды в реке Ахтырка, что привело к подтоплению частных усадеб на 11-ти улицах города.

«Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 07:00 он уже снизился на 10 см. Проводится эвакуация населения. Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из них 6 временно размещены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких», — говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 37 человек личного состава и 2 единицы техники 3-го государственного пожарно-спасательного отряда управления ГСЧС в области.

Также в Ахтырке проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции сразу после часу ночи. По словам людей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные постройки.

«По тревоге немедленно был поднят весь личный состав местной полиции. Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смерти или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж», — заявил начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько.

Согласно сообщению, работники полиции на плавсредствах вместе со спасателями патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия. Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой медицинской помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

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