Блоги



Блоги



Юрий Романенко

Юрий Романенко
Политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего.

Бойко такой же нищеброд, как Тимошенко. Глядя на декларации этой голоты, впору организовывать сиротский приют

Все это е-декларирование превратилось в такой же цирк, как и все, за что берется наше государство. Тимошенко скитается по съемным углам, зарабатывая в разы меньше среднего киевского журналиста. Живет на одну депутатскую зарплату, но по ходу нанимает лоббистов в США на сотни тысяч (правда, говорит, платит не она, а кто платит – не знает).У Ляшко дома сотни тысяч баксов валяются и гектары земли на фоне жесточайшей борьбы с олигархами. Юрий Бойко такой же нищеброд, как Тимошенко. Гройсман сошел с ума на почве коллекционирования часов стоимостью в десятки тысяч долларов и земельных участков.На всю страну, не смейтесь, 1041 гривневый миллионер. Гривневых, с...ка, миллионера. Давеча Михаил Добкин тут обещался меня подкормить, но глядя на декларации этой голоты, впору организовывать сиротский приют.

Источник: Юрий Романенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора



