|Не более 30% государственных служащих владеют английским языком - Нацгосслужба
|25.06.2018 10:53
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Не более 30% государственных служащих могут утверждать, что они владеют английским языком. Такое мнение во время брифинга в Киеве высказал Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает
"Что касается оценки - не могу говорить, какая статистика, могу
сказать только свое чувство. Я думаю, что не более 30%
государственных служащих могут утверждать, что они владеют языком",
- сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно уровня
знания английского языка между госслужащих.