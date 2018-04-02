Стоимость билетов на поезда «Укрзализныци» с апреля 2018 года может вырасти на 12%. Об этом сообщает Громадське со ссылкой заявление председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

На столько же стоимость билетов должна вырасти в октябре. Полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

«Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа — в апреле на 12%, и осенью, скорее только, в октябре — еще на 12%», — сказал Кравцов.

В настоящее время приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании, сообщили в УЗ.

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