В Минске 4 апреля во время встречи рабочей группы будут затронуты вопросы освобождения украинских заложников. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент

"О встрече рабочей группы в Минске 4 апреля. Будет поднят вопрос освобождения заложников - украинская сторона делает все, чтобы быстрее состоялось следующее освобождение заложников. Для нас важно, чтобы мы могли освободить не только тех, кто остается на оккупированных территориях, но и пленников Кремля. Украинская сторона готова передать 20 пленников, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленников. Здесь очень важна свобода РФ - пока такой воли нет", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, во время встречи Президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в начале апреля, ключевым вопросом станет нарушение режима тишины на Донбассе.

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