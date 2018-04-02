За ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность

Об этом говорится на странице полиции в Facebook .

Заявителя напугали граждане, собравшиеся у двора. Женщина решила, что это колдуны.

Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что адрес другого игрока.

Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету Пенсионер в одном лотке за 1,75 грн, а в другом ее продают за 2 грн.

В Тернополе заявитель попросил помощи полиции из-за того, что его жена привела домой любовника Александра.