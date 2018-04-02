|Нацполиция рассказала о курьезных вызовы 1 апреля
|02.04.2018 12:45
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За ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственностьВ День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала о курьезных вызовы патрульных.
Фото: из свободных источников
Об этом говорится на странице полиции в Facebook .
Заявителя напугали граждане, собравшиеся у двора. Женщина решила, что это колдуны.
Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что адрес другого игрока.
Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету Пенсионер в одном лотке за 1,75 грн, а в другом ее продают за 2 грн.
В Тернополе заявитель попросил помощи полиции из-за того, что его жена привела домой любовника Александра.
Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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