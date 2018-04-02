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Нацполиция рассказала о курьезных вызовы 1 апреля
02.04.2018 12:45
Нацполиция рассказала о курьезных вызовы 1 апреля
За ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность
В День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала о курьезных вызовы патрульных.
Нацполиция рассказала о курьезных вызовы 1 апреля Фото: из свободных источников

Об этом говорится на странице полиции в Facebook .

Заявителя напугали граждане, собравшиеся у двора. Женщина решила, что это колдуны.

Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что адрес другого игрока.

Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету Пенсионер в одном лотке за 1,75 грн, а в другом ее продают за 2 грн.

В Тернополе заявитель попросил помощи полиции из-за того, что его жена привела домой любовника Александра.

Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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