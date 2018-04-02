В последнее время в сети появлялись слухи о проблемах в отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли. Об этом сообщает Viva .

Известно, что для многих супруги являются примером идеальной пары, так как за шесть лет, которые они находятся в браке, их не заметили за скандалами. Также Рейнольдс и Лайвли воспитывают двух дочерей, а когда появляются на светских мероприятиях, выглядят влюбленными и счастливыми.

Теперь Рейнольдс решил прояснить ситуацию и разрешить все недопонимания. Как обычно, он сделал это в привычной для себя форме, отшутившись.

"Я бы хотел, чтобы это было правдой. У меня было бы больше времени, как это говорят, "для себя", - сказал актер.

Таким образом, слухи о разводе супругов являются лишь домыслами.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает популярности новый трейлер Дэдпула 2 с Райаном Рейнольдсом в главной роли, который опубликовала компания 20th Century Fox.

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