По словам главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Веры Савченко, уголовное производство против ее сестры, внефракционного нардепа Надежды Савченко является сфальсифицированным. Вера Савченко написала письмо с просьбой обратить внимание на "преследование в Украине оппозиционных политиков" президенту США Дональду Трампу. Вера Савченко заявила, что ее сестра намерена баллотироваться в президенты Украины Фото: uacrisis.org "Хочу обратить ваше внимание и донести правдивую информацию о ситуации, которая сложилась вокруг моей сестры, Героя Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ситуация крайне серьезна, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения свободы. Из-за такого произвола властей она вынуждена была объявить бессрочную голодовку", – сказано в письме.По словам Веры Савченко, "общеизвестны многочисленные, обоснованные обвинения против президента Украины Петра Порошенко, чиновников Украины в системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, что подтверждается большим количеством заявлений украинских и мировых политиков".Она добавила, что политические притеснения осуществляются в отношении правоохранительных органов Украины, которые призваны бороться с коррупцией в Украине – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о чем "свидетельствуют последние новости, а особенно информация Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины об открытии уголовного производства в отношении незаконного обогащения генерального прокурора Украины в последние годы, который лично выдвигал моей сестре, Надежде Савченко, бессмысленные обвинения".Вера Савченко добавила, что ее сестра намерена баллотироваться в президенты Украины, при этом уголовное производство против нее было сфальсифицировано."Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", – сказано в ее письме на имя главы Белого дома, датированном 22 марта 2018 года. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545461902499973&id=100011085030149 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая, без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко украины что надежды вера Теги: политика