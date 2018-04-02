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Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на арест ее сестры в Украине
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02.04.2018 12:49
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По словам главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды
Савченко" Веры Савченко, уголовное производство против ее сестры,
внефракционного нардепа Надежды Савченко является
сфальсифицированным. Вера Савченко написала письмо с просьбой
обратить внимание на "преследование в Украине оппозиционных
политиков" президенту США Дональду Трампу. Вера Савченко заявила,
что ее сестра намерена баллотироваться в президенты Украины Фото:
uacrisis.org "Хочу обратить ваше внимание и донести правдивую
информацию о ситуации, которая сложилась вокруг моей сестры, Героя
Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ситуация
крайне серьезна, ведь за свою политическую деятельность,
последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда
Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения
свободы. Из-за такого произвола властей она вынуждена была
объявить бессрочную голодовку", – сказано в письме.По словам
Веры Савченко, "общеизвестны многочисленные, обоснованные обвинения
против президента Украины Петра Порошенко, чиновников Украины в
системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, что
подтверждается большим количеством заявлений украинских и мировых
политиков".Она добавила, что политические притеснения
осуществляются в отношении правоохранительных органов Украины,
которые призваны бороться с коррупцией в Украине – Национального
антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной
прокуратуры, о чем "свидетельствуют последние новости, а особенно
информация Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины
об открытии уголовного производства в отношении незаконного
обогащения генерального прокурора Украины в последние годы, который
лично выдвигал моей сестре, Надежде Савченко, бессмысленные
обвинения".Вера Савченко добавила, что ее сестра намерена
баллотироваться в президенты Украины, при этом уголовное
производство против нее было сфальсифицировано."Прошу Вас на всех
площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в
Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на
предстоящих выборах президента Украины путем политического
преследования оппонентов, вопросы построения системной,
вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую
возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ,
неподконтрольные власти Украины", – сказано в ее письме на имя
главы Белого дома, датированном 22 марта 2018 года.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545461902499973&id=100011085030149
22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая, без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и
глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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