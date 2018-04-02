Пан-атаман Петро Беставрический в День смеха выступил в Волновахе Донецкой области, где говорил много и вдохновенно. Он рассказал жителям города, как вместе с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном героически «дожал» Путина, заставив последнего согласиться на пасхальное перемирие в Донбассе (Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»). Миротворцев ООН пан-атаман назвал «блаженными посланниками Бога», которые вынудят «российские войска уйти с территории Украины и вернуться домой» («Остапа понесло»!)

Кроме Волновахи, пан-атаман 1-го же апреля выступил и в Мариуполе перед военными 79-й бригады, сказав, что перемирие-то перемирием, но поскольку слово донбассцев не стоит и рваного рубля, бравые воины ВСУ должны по приказу командиров давать отпор провокациям: «…держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!» («Фантомас разбушевался»).

Ну что сказать? Очень достойное выступление пана-атамана, украинские политолухи от Окары до Запорожского бросают чепчики в воздух, славя гениальность Беставрического, а бедные россияне почему-то поворачиваются к Нэзалежной Державе тыловыми частями тела, о чём сообщила газета «Известия» 29 марта. Вот что она пишет:

«Граждане РФ потеряли интерес к поездкам на Украину после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. Число россиян, посетивших соседнюю страну с деловыми визитами, в 2017-м сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности РФ, с которыми ознакомились «Известия». Депутаты Верховной рады заявили «Известиям», что снижение числа прибывших из России действительно заметно и негативно сказывается на экономике страны.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), предоставленным единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), в 2013 году деловые поездки на Украину совершили более 92 тыс. россиян. В 2017-м с деловыми визитами в соседней стране побывало уже менее 9 тыс. человек, то есть в 10 раз меньше.

В частных целях поездку на Украину в 2013 году осуществили более 9 млн граждан России. В 2017-м эта цифра сократилась в четыре раза — до 2,3 млн человек. По данным ФСБ, значительно снизился и турпоток из РФ. Если в 2013-м на Украине побывало свыше 400 тыс. российских туристов, то в прошлом году эту страну выбрали для путешествия лишь 68 человек. Стоит отметить, что на постоянное место жительства на Украину в 2013 году перебрались 25 граждан РФ, а в 2017-м — ни одного».

Заключают свою публикацию «Известия» вот так:

«Украина с 2014 года лидирует по показателю международной миграции в РФ (в 2013-м первое место занимал Узбекистан). По данным Росстата, с 2014 по 2017 год общее число прибывших в Россию украинцев составило 638,2 тыс. человек. К отъезду граждан подталкивают социально-экономические проблемы: в прошлом году совет Национального банка Украины отметил, что за три года после смены власти страна потеряла 38% ВВП».

Говоря по-простому, россияне отворачиваются от Украины, а украинцы продолжают ехать во вражескую, по утверждению пана-атамана, страну Россию.

Между тем в Верховной Раде сегодня почему-то считают, что президент Украины Петр Порошенко за последнее время сильно испортил мнение мирового сообщества об Украине и подорвал доверие к стране («Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука»). Так депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в телеэфире, что действия Петра Порошенко подрывают репутацию Украины. По его мнению, ещё четыре года назад Украина имела громадный вотум доверия мирового сообщества. На теперь, после всех мировых собраний, и в частности, Мюнхенской конференции, где Порошенко представлял страну, Украине никто не верит, считает депутат (Что, Петя вышел из доверия?).

В День смеха, 1-го апреля,

Пришёл к народу пустомеля —

Известный миру пан Петро.

С собой принёс лапши ведро.

Весь величав и благодушен

Лапшу развесил всем на уши.

Кричал: «Мы всех врагов задавим!

И светлый лик свой миру явим!»

Но почему-то даже в Раде

Не вняли этой вот тираде,

И почему-то (очень странно!)

Брехлом назвали атамана.

Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллаж Фелискета

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