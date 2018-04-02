|Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу
|02.04.2018 12:52
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77 участников играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первогоУкраинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу и заняла третье место в рапиде.
Фото: ukrinform.com
Женский чемпионат Европы проходил с 30 марта по 1 апреля в Батуми (Грузия), сообщает Укринформ .
77 участников играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
В предпоследнем раунде Музычук сыграла вничью с киянкой Юлией Осьмак, опередив ее на 1 очко. По два турнира украинка получила единственное поражение от участницы из Испании, и заняла первое место с 10 очками из 14.
Места со второго по четвертое разделили Е. Пэтц (Нимеччинна), М. сочком (Польша) и А. Матнадзе (Испания) - по 9,5 очка.
Напомним, в ноябре украинский шахматистка Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию .
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