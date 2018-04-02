77 участников играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого

Женский чемпионат Европы проходил с 30 марта по 1 апреля в Батуми (Грузия), сообщает Укринформ .

77 участников играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

В предпоследнем раунде Музычук сыграла вничью с киянкой Юлией Осьмак, опередив ее на 1 очко. По два турнира украинка получила единственное поражение от участницы из Испании, и заняла первое место с 10 очками из 14.

Места со второго по четвертое разделили Е. Пэтц (Нимеччинна), М. сочком (Польша) и А. Матнадзе (Испания) - по 9,5 очка.