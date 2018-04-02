В апреле несколько категорий украинских пенсионеров получат пересчитанные пенсии. Так, повышенные выплаты получат военные и другие пенсионеры-силовики.

Кроме того, с 1 апреля начнется автоматический пересчет пенсий работающих пенсионеров. "" выяснил, что и как изменится, передает .

С 1 апреля 2018 года в Украине меняется порядок перерасчета пенсий, которые получают работающие пенсионеры.

Новая процедура перерасчета должна заработать со 2 апреля, так как в 2018 году это первый рабочий день соответствующего месяца.

Украинские пенсионеры, которые продолжают работать, и ранее имели право на перерасчет - для этого они обращались в отделения Пенсионного фонда по месту жительства с соответствующими заявлениями. Отныне же перерасчет будет проводиться автоматически.

Без лишних забот

Как сообщили "Апострофу" в Пенсионном фонде, нововведения в процедуре перерасчета обусловлены изменениями от 3 октября 2017 года, внесенными в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (№1058). В ответе ведомства на официальный требование издания говорится, что "органы Пенсионного фонда Украины с 1 апреля без обращения лица будут осуществлять перерасчеты пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет (сейчас это 2018 год, - "Апостроф"), получили право на перерасчет".

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Разумеется, такой перерасчет положен только тем пенсионерам, которые работают легально, то есть за них уплачиваются страховые взносы (единый социальный взнос, ЕСВ).

В Пенсионном фонде рассказали, что законом предусмотрено осуществление перерасчета пенсий, "если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать и получило не менее 24 месяцев страхового стажа".

В Пенсионном фонде также заверили, что автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля будет проводиться "на наиболее выгодных условиях: с учетом только страхового стажа или страхового стажа и заработной платы".

По словам эксперта по пенсионным вопросам Реанимационного пакета реформ Галины Третьяковой, раньше работающий пенсионер подавал заявление о перерасчете пенсии в Пенсионный фонд и с помощью специальной программы вручную высчитывал свою надбавку.

Люди также обращались за помощью к специалистам (и просто знакомым), которые разбираются в данном вопросе.

"Раньше для того, чтобы получать столько, сколько положено по законодательству, нужно было помнить, что законодательство поменялось, заглянуть в нормативные акты, спросить у соседа, написать заявление, пойти в Пенсионный фонд, посчитать там, что тебе лучше, а сейчас это будет делаться автоматически. Я думаю, что это – хорошо. Это – сервис для пенсионеров, между которых далеко не все сегодня имеют юридические и финансовые знания", - сказала Третьякова "Апострофу".

При этом, по ее словам, пока непонятно, насколько территориальные отделения Пенсионного фонда реально готовы к проведению автоматического перерасчета пенсий, а также за какое время этот перерасчет будет осуществлен.

Пенсии военных

С 1 апреля пересчитанные пенсии также получат украинские военнослужащие, точнее – пенсионеры-силовики, так как помимо бывших служащих Вооруженных сил новшества касаются ветеранов других ведомств – , Службы безопасности Украины. Таких в стране более 500 тыс. человек.

О том, что пенсионеры-силовики получат перерасчет выплат, стало известно в начале марта. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что пенсии для этих категорий граждан "пересчитают по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу", то есть самим пенсионерам также не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд.

Силовикам пенсии будут повышены в несколько этапов: с 1 января 2018 года (то, что по факту будет выплачено в апреле этого года) - в среднем на 1500 грн, с 1 января 2019 - на 750 грн, с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 грн. Учитывая, что, по словам Гройсмана, средняя пенсия военного составляет порядка 3000 грн, ее размер в результате поэтапного перерасчета вырастет примерно вдвое.

Стоит также напомнить, что в 2018 году в Украине дважды повысится размер минимальной пенсии. С 1 июля она увеличится с нынешних 1373 грн до 1435 грн, а с 1 декабря – до 1497 грн.

Кроме того, в текущем году может увеличиться минимальная зарплата – ориентировочно, до 4200 грн. На сегодня минималка составляет 3723 грн.

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