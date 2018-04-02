Суд разрешил Сенкевичу немедленно вернуться к исполнению обязательств мэра Николаева

Центральный районный суд Николаева в понедельник рассмотрел дополнительное заявление городского головы Николаева Александра Сенкевича и постановил незамедлительно выполнить предыдущее решение суда, которым было признано противоправным решение городского совета о досрочном прекращении полномочий мэра города.

Как сообщается на сайте Центрального райсуда Николаева, в суд поступило заявление от А.Сенкевича о принятии дополнительного решения по его иску к Николаевскому горсовету о признании противоправным и отмене решения от 5 октября 2017 года "О досрочном прекращении полномочий городского головы". 16 марта 2018 года суд признал данное решение горсовета противоправным и отменил его.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в юридической фирме Ario, которая представляла интересы Н.Сенкевича, решение суда от 2 апреля, определило способ исполнения ранее принятого решения от 16 марта о признании незаконным и отмене решения Николаевского горсовета об отставке А.Сенкевича.

"Своим решением судья Наталья Черенкова постановила незамедлительно восстановить А.Сенкевича в должности городского головы", - уточнили адвокаты.

Интересы А.Сенкевича в суде по этому делу представляли адвокаты юрфирмы Ario старший партнер Юлиан Хорунжий, советник Кирилл Юхно и адвокат Наталья Швец.

Представители истца просили допустить немедленное выполнение решения Центрального райсуда Николаева от 16 марта.

"Дополнительным решением суда от 2 апреля 2018 года допущено немедленное выполнение решения суда о признании противоправным и отмене решения 27-й внеочередной сессии Николаевского городского совета VII созыва от 5 октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского головы со дня его принятия в полной части", - сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба на решения суда от 2 апреля может быть подана на протяжении 30 дней.

В пресс-службе партии "Объединение "Самопомич" пояснили, что, таким образом, А.Сенкевич может немедленно вернуться к исполнению обязательств городского головы.

Как сообщалось, депутаты Николаевского горсовета на внеочередной сессии 5 октября 2017 года досрочно прекратили полномочия мэра города А.Сенкевича. Он сам заявил, что считает решение депутатов о досрочном прекращении его полномочий как городского головы незаконным и оспорил его в суде.

16 марта Центральный райсуд Николаева признал противоправным решение городского совета о досрочном прекращении полномочий мэра А.Сенкевича. Согласно решению суда, исковые требования экс-мэра удовлетворены в полном объеме, а решение Николаевского горсовета о досрочном прекращении его полномочий и освобождения его от должности городского головы признано противоправным.

А.Сенкевич, кандидат от "Объединения "Самопомич", избран мэром Николаева во втором туре выборов городского головы в ноябре 2015 года.