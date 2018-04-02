Погода, Новости, загрузка...
"Бог соседом наградил": Александр Тверской показал "братские отношения" РФ с Украиной
02.04.2018 12:57
«Бог соседом наградил»: Александр Тверской показал «братские отношения» РФ с Украиной

Русификация всех сфер украинской жизни не прекращались с начала 17 века вплоть до конца 20 ни на год

Россия, которая называет украинский народ «братским», планомерно уничтожала украинскую культуру, информирует svodka.net.

Русификация длилась 400 лет, написал в своем Facebook российский журналист Александр Тверской.

«Только ремарку сделаю. Запреты украинского языка/литературы/книгопечатания/образования на украинском/культуры и насильственная русификация всех сфер украинской жизни не прекращались с начала 17 века вплоть до конца 20 ни на год», — отметил он.

Читайте: Немытая Россия: весь мир вздохнет спокойно, когда сгинет последняя империя зла на Земле, - Александр Тверской


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить