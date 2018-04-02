|"Бог соседом наградил": Александр Тверской показал "братские отношения" РФ с Украиной
|02.04.2018 12:57
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Русификация всех сфер украинской жизни не прекращались с начала 17 века вплоть до конца 20 ни на год
Россия, которая называет украинский народ «братским», планомерно уничтожала украинскую культуру, информирует svodka.net.
Русификация длилась 400 лет, написал в своем Facebook российский журналист Александр Тверской.
«Только ремарку сделаю. Запреты украинского языка/литературы/книгопечатания/образования на украинском/культуры и насильственная русификация всех сфер украинской жизни не прекращались с начала 17 века вплоть до конца 20 ни на год», — отметил он.
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