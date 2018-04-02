Фигуристка Татьяна Навка вывела на лед перед публикой свою трехлетнюю дочь от пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. Надежда Пескова катается на коньках Фото: tatiana_navka / Instagram игуристка Татьяна Навка в финале представления "Руслан и Людмила" показала, как ее младшая дочь Надежда катается на коньках. Видео она разместила в Instagram."Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лед! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!" – подписала она ролик. Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лёд! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки! #НадеждаПескова #фигурноекатание Публикация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) 29 Мар 2018 в 12:36 PDT Дочь Надежду Навка родила 21 августа 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Старшей дочери Навки от первого брака, Александре, 16 лет. У Пескова – три сына, Николай, Мик и Дени, и дочь Елизавета от предыдущих отношений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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