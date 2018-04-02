|Дочь Навки и Пескова впервые вышла на лед перед зрителями
|02.04.2018 12:57
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Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лёд! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки! #НадеждаПескова #фигурноекатаниеПубликация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) 29 Мар 2018 в 12:36 PDT
Дочь Надежду Навка родила 21 августа 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Старшей дочери Навки от первого брака, Александре, 16 лет. У Пескова – три сына, Николай, Мик и Дени, и дочь Елизавета от предыдущих отношений.
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