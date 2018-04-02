На прошлой неделе запасы угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 1,8%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает

В частности, по состоянию на 2 апреля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 630,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 26 марта уровень запасов достигал 1 млн 660 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы уменьшились на 29,1 тысяч тонн или на 1,8%.

Напомним, по данным НБУ, в прошлом году рост импорта был обусловлен в значительной степени дефицитом угля на внутреннем рынке из-за разрыва логистических и производственных связей с предприятиями на неконтролируемых территориях. Ускорении роста импорта составило 12,2% по сравнению с 8,7% в 2016 году.

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