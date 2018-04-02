Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила из США письмо с отказом в ответ на ходатайство на имя президента Дональда Трампа о помиловании осуждённого в стране российского летчика Константина Ярошенко, передает «Интерфакс».

«Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах, о том, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равные для всех», — сказала Москалькова «Интерфаксу».

Она отметила, что намерена продолжать бороться за освобождение Ярошенко.

«По нашим данным он не совершал преступлений на территории Соединённых Штатов, и те доказательства, которые есть, недостаточны. Но для этого необходим профессиональный разговор, который я намерена продолжить», — сказала уполномоченный.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками спецслужб республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, после чего лётчика депортировали в США. 7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

В конце мая 2017 года Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. В начале июля россиянин лично обратился к американскому лидеру с просьбой о возвращении на родину. Он также обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поднять на встрече с Трампом вопрос о его экстрадиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира