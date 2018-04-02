Украина в I кв. снизила импорт газа в 2,3 раза

Украина в январе-марте 2018 года сократила импорт природного газа в 2,3 раза (на 2 млрд 404,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млрд 818,6 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в первом квартале 2018 года поступило 1 млрд 247,8 млн куб. м газа (-65,7% к январю-марту-2017), Венгрии – 339,7 млн куб. м (+37%) и Польши – 231,1 млн куб. м (-31,3%).

В марте-2018 импорт составил 673,9 млн куб. м газа, что в 2,1 раза меньше, чем в марте-2017 (1 млрд 402,9 млн куб. м).

Читайте новость также

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.