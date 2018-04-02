Массовое покрытия 4G интернетом в крупных городах Украины и на пограничных пунктах заработает уже в апреле, сообщает со ссылкой на .

Для того, чтобы понимать зачем нам такой интернет давайте разберемся, что такое 4G.

4G - от английского "fourth generation" - четвертое поколение мобильной связи с повышенными требованиями. Технологии 4G обеспечивают скорость передачи данных свыше 100 Мбит/с для абонентов с высокой мобильностью.

Что такое 4G LTE?

Существует еще и 4G LTE - такой формат чаще только абонентам предлагают установить мобильные операторы.

Беспроводным стандартом 4G связи в 2012 году была признана технология LTE Advanced (LTE-A). Связь LTE-Advanced предусматривает расширение полосы частот, агрегацию спектра, поддерживает функции ретрансляции сигнала LTE. Также в этом стандарте существенно расширены возможности многоантенной передачи данных MIMO.

В чем отличие 4G от 3G?

В Украине мобильная связь 3G заработала только лишь в 2015 году, а это означает, что мы отстали о передовых стран на 15 лет.

Готовы ли гаджеты украинцев к 4G?

Для активного использования связи "четвертого поколения" необходим смартфон, который поддерживает стандарт LTE. Это вы сможете проверить в настройках своего девайса. Если телефон не поддерживает такой формат, придется купить новый смартфон.

Но и этого не довольно, также для того, чтобы работал 4G-интернет, необходима соответствующая SIM-карта. Мобильные операторы предлагают украинцам поменять обычную SIM-карту на USIM. К слову, в Украине только 10% абонентов пользуются картой нового поколения.

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