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Очередной социологический опрос
организации Pew Research Center с целью выявить уровень
антисемитизма в странах Центрально-Восточной Европы показал
неожиданные результаты и выявил лидеров по уровню отсутствия
толерантности. Так, согласно данным, лишь 5% украинцев
исповедуют антисемитизм, тогда как в Литве их 23%. Абсолютным
лидером оказалась Армения с 32 процентами. Эти цифры сильно
отличаются от результатов опроса Антидиффамационной Лиги
(ADL) в 2016 году, но тенденция все-таки сохранена. Лидером
между постсоветских стран опять была Армения с 58 процентами, а на
Украине – 38%.
Результаты опроса в первую очередь
зависят от постановки вопроса. Поэтому в разных опросах цифры могут
быть разными. Считается, что отношение к стереотипам о евреях
и является определяющим в установлении уровня антисемитизма. Тем не
менее, антисемитизм – это явление, имеющее несколько слоев.
Директор Центра исследований предрассудков Михал Билевич выделяет
три слоя антисемитизма: традиционный, заговорщицкий и
вторичный.
Традиционный антисемитизм, часто
называемый антииудаизмом, имеет долгую историю, в течение которой
евреев обвиняют, например, в смерти Христа. Заговорщицкий
антисемитизм - это вера в еврейский заговор, целью которого
является сосредоточить в своих руках власть во всем мире.
Сторонники вторичного антисемитизма считают, что о Холокосте и
антисемитизме слишком много говорится. То есть, когда говорится о
страданиях еврейского народа, люди воспринимают это как угрозу
признанию собственных страданий.
Именно вторичный антисемитизм более
только подходит для выявления причин этого явления в Армении,
казалось бы, нейтральной к евреям стране. Схожая историческая
трагедия вместо того, чтобы объединять народы удерживает их на
дистанции.
Государство Израиль не признает
Геноцида армян, а армяне обвиняют евреев в пособничестве османам,
устроившим этот геноцид. К этому можно добавить еще и
сложившуюся исторически конкуренцию между армянами и евреями –
гражданами различных империй в различные периоды истории. Жесткая
конкуренция в сферах торговли и финансовых операций, например, в
османской империи шла между армянами, греками, венецианцами с более
опытными евреями.
Сильная конкуренция между евреями и
армянами была также на территории Королевства Польского времен
Казимежа Великого. Борьба за купеческо-торговые связи и высокое
положение отражалась также в народном творчестве. Уже очень давно
существует пословица: один еврей купит десять поляков, а один
армянин – десятерых евреев.
Также не стоит забывать, что,
будучи моноэтническим государством, Армения долгое время являлась
частью многонациональной страны, где имели место такие крупные
мероприятия, как, например, роспуск Еврейского антифашистского
комитета и расстрел его членов. Это не могло не оставить отпечаток
в памяти армянина.
В то же время, именно
моноэтничность Армении во многом предопределила результаты
опроса. Если бы этот опрос был о любой другой нации,
результаты также не были бы слишком утешительными.