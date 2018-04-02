Один еврей купит десятерых поляков, а один армянин - десятерых евреев

Эрика Лернер

Очередной социологический опрос организации Pew Research Center с целью выявить уровень антисемитизма в странах Центрально-Восточной Европы показал неожиданные результаты и выявил лидеров по уровню отсутствия толерантности. Так, согласно данным, лишь 5% украинцев исповедуют антисемитизм, тогда как в Литве их 23%. Абсолютным лидером оказалась Армения с 32 процентами. Эти цифры сильно отличаются от результатов опроса Антидиффамационной Лиги (ADL) в 2016 году, но тенденция все-таки сохранена. Лидером между постсоветских стран опять была Армения с 58 процентами, а на Украине – 38%.

Результаты опроса в первую очередь зависят от постановки вопроса. Поэтому в разных опросах цифры могут быть разными. Считается, что отношение к стереотипам о евреях и является определяющим в установлении уровня антисемитизма. Тем не менее, антисемитизм – это явление, имеющее несколько слоев. Директор Центра исследований предрассудков Михал Билевич выделяет три слоя антисемитизма: традиционный, заговорщицкий и вторичный.

Традиционный антисемитизм, часто называемый антииудаизмом, имеет долгую историю, в течение которой евреев обвиняют, например, в смерти Христа. Заговорщицкий антисемитизм - это вера в еврейский заговор, целью которого является сосредоточить в своих руках власть во всем мире. Сторонники вторичного антисемитизма считают, что о Холокосте и антисемитизме слишком много говорится. То есть, когда говорится о страданиях еврейского народа, люди воспринимают это как угрозу признанию собственных страданий.

Именно вторичный антисемитизм более только подходит для выявления причин этого явления в Армении, казалось бы, нейтральной к евреям стране. Схожая историческая трагедия вместо того, чтобы объединять народы удерживает их на дистанции.

Государство Израиль не признает Геноцида армян, а армяне обвиняют евреев в пособничестве османам, устроившим этот геноцид. К этому можно добавить еще и сложившуюся исторически конкуренцию между армянами и евреями – гражданами различных империй в различные периоды истории. Жесткая конкуренция в сферах торговли и финансовых операций, например, в османской империи шла между армянами, греками, венецианцами с более опытными евреями.

Сильная конкуренция между евреями и армянами была также на территории Королевства Польского времен Казимежа Великого. Борьба за купеческо-торговые связи и высокое положение отражалась также в народном творчестве. Уже очень давно существует пословица: один еврей купит десять поляков, а один армянин – десятерых евреев.

Также не стоит забывать, что, будучи моноэтническим государством, Армения долгое время являлась частью многонациональной страны, где имели место такие крупные мероприятия, как, например, роспуск Еврейского антифашистского комитета и расстрел его членов. Это не могло не оставить отпечаток в памяти армянина.

В то же время, именно моноэтничность Армении во многом предопределила результаты опроса. Если бы этот опрос был о любой другой нации, результаты также не были бы слишком утешительными.