В российском городе Кемерово произошло повреждение трубопровода теплотрассы, в результате чего образовались фонтан воды, высота которого составила около нескольких метров, и клубы пара. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской теплосетевой компании, передает РИА Новости .

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская.

"В понедельник в Кемерове в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода теплотрассы после проведения его планового технического обслуживания в тепловой камере произошло повреждение трубопровода. Как следствие, сетевая вода вышла на поверхность", - говорится в сообщении.

После аварии участок теплотрассы был отключен, а на место выехали ремонтные бригады.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 6 марта, в Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк - Докучаевск из-за аварии без воды осталась часть неподконтрольной территории.

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