|Посреди улицы в Кемерово образовался огромный фонтан кипятка из-за прорыва трубы
|02.04.2018 13:10
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В российском городе Кемерово произошло повреждение трубопровода теплотрассы, в результате чего образовались фонтан воды, высота которого составила около нескольких метров, и клубы пара. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской теплосетевой компании, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская.
"В понедельник в Кемерове в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода теплотрассы после проведения его планового технического обслуживания в тепловой камере произошло повреждение трубопровода. Как следствие, сетевая вода вышла на поверхность", - говорится в сообщении.
После аварии участок теплотрассы был отключен, а на место выехали ремонтные бригады.
Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 6 марта, в Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк - Докучаевск из-за аварии без воды осталась часть неподконтрольной территории.
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