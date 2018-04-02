В рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Британии допросили женщину, которая по их просьбе привезла из России гречку.

Как отмечает The Times, хотя в центре внимания полицейского расследования находятся двери дома Скрипаля в Солсбери, где были обнаружены следы смертоносного нервно-паралитического вещества, следователи также допросили друга семьи по поводу еды, привезенной из Москвы.

Отмечается, что Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом, передает «ЕвроПравда».

Согласно информации The Sun, правоохранители допросили эту женщину о «гостинцах» для Скрипалей. Источник сообщил изданию, что «полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, вероятно, содержали нервно-паралитический яд «Новичок».

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