Глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко опубликовала 2 апреля в Facebook письмо, в котором просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом ее сестры, внефракционного нардепа Надежды Савченко.

"Хочу обратить ваше внимание и донести правдивую информацию о ситуации, которая сложилась вокруг моей сестры, Героя Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ситуация крайне серьезна, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения свободы.

Из-за такого произвола властей она вынуждена была объявить бессрочную голодовку", – сказано в письме.

По словам Веры Савченко, "общеизвестны многочисленные, обоснованные обвинения против президента Украины Петра Порошенко, чиновников Украины в системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, что подтверждается большим количеством заявлений украинских и мировых политиков".

Она добавила, что политические притеснения осуществляются в отношении правоохранительных органов Украины, которые призваны бороться с коррупцией в Украине – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о чем "свидетельствуют последние новости, а особенно информация Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины об открытии уголовного производства в отношении незаконного обогащения генерального прокурора Украины в последние годы, который лично выдвигал моей сестре, Надежде Савченко, бессмысленные обвинения".

Вера Савченко добавила, что ее сестра намерена баллотироваться в президенты Украины, при этом уголовное производство против нее было сфальсифицировано.

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", – сказано в ее письме на имя главы Белого дома, датированном 22 марта 2018 года.

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