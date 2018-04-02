Иск о запрете Партии регионов подала в Окружной административный
суд Киева общественная организация "Всеукраинское бюро
расследования". Иск о запрете Партии регионов отозвали Фото: ЕРА
"После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение:
оставить без рассмотрения административный иск общественной
организации "Всеукраинское бюро расследования" в Министерство
юстиции Украины, третье лицо – политическая партия "Партия
регионов", – заявил судья Владимир Келеберда.Производство по
иску началось в сентябре 2017 года. Организация просила
обязать Минюст обратиться в суд с иском о запрете на территории
Украины деятельности Партии регионов и отменить государственную
регистрацию.Партия регионов была создана в октябре 1997 года. После
событий Революции достоинства и бегства экс-президента Украины
Виктора Януковича, который раньше был лидером политсилы, из партии
массово начали выходить ее члены.В июне 2014 года один из бывших
членов партии (сейчас – нардеп от Оппозиционного
блока) Юрий Мирошниченко рассказал на пресс-конференции, что
партию покинуло около 1 млн человек, сообщал "5
канал". Партия указана в реестре политических партий Минюста.В
едином реестре общественных формирований секретарем президиума
политсилы указан прежний депутат Донецкого областного совета Игорь
Чичасов.
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