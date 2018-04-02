Иск о запрете Партии регионов подала в Окружной административный суд Киева общественная организация "Всеукраинское бюро расследования". Иск о запрете Партии регионов отозвали Фото: ЕРА "После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение: оставить без рассмотрения административный иск общественной организации "Всеукраинское бюро расследования" в Министерство юстиции Украины, третье лицо – политическая партия "Партия регионов", – заявил судья Владимир Келеберда.Производство по иску началось в сентябре 2017 года. Организация просила обязать Минюст обратиться в суд с иском о запрете на территории Украины деятельности Партии регионов и отменить государственную регистрацию.Партия регионов была создана в октябре 1997 года. После событий Революции достоинства и бегства экс-президента Украины Виктора Януковича, который раньше был лидером политсилы, из партии массово начали выходить ее члены.В июне 2014 года один из бывших членов партии (сейчас – нардеп от Оппозиционного блока) Юрий Мирошниченко рассказал на пресс-конференции, что партию покинуло около 1 млн человек, сообщал "5 канал". Партия указана в реестре политических партий Минюста.В едином реестре общественных формирований секретарем президиума политсилы указан прежний депутат Донецкого областного совета Игорь Чичасов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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