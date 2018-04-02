АМКУ согласовал господдержку Сумского аэропорта в 2018г. на 21,4 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал представление государственной поддержки областному коммунальному предприятию "Аэропорт Сумы" в размере 21,4 млн грн.

Это закреплено решением комитета от 20 марта 2018 года № 127-р.

Согласно ему, целью поддержки являются: развитие авиационной отрасли; авиационного транспорта в регионе с учетом спроса на авиационные перевозки; повышение уровня технического оснащения аэропорта; обеспечение реконструкции и модернизации аэродромов и аэродромных объектов; повышение уровня авиационной безопасности; обеспечение функционирования аэропорта как объекта, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Среди ожидаемых результатов поддержки: увеличение авиационного пассажиропотока за счет реконструкции и модернизации аэродромов; обеспечение инвестиционной привлекательности региона; увеличение спроса на авиаперевозки; обеспечение функционирования летной школы; обеспечение возможности и привлекательности для лоу-кост перевозок; развитие международных и внутренних авиаперевозок пассажиров и грузов.

В целом планируется увеличение уставного капитала областного коммунального предприятия с разрешением использования прироста оборотных средств.

Из общего объема поддержки в 21,404 млн грн будет направлено, в частности, на: заработную плату 3,864 млн грн; предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 326,9 тыс. грн; оплату услуг (кроме коммунальных) - 536,8 тыс. грн.

На приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования будет направлено 15,304 млн грн, из них, в частности, на пожарный автомобиль (7,83 млн грн), интроскоп (1 млн грн), снегоуборочную машину (1 млн грн), проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона (3,5 млн грн), капитальный ремонт классов и зала ожидания, их оборудования (756,4 тыс. грн), нынешний ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы (108 тыс. грн).

Пассажиропоток ОКП "Аэропорт Сумы" за 2016 год составил 401 пассажира, а за 2017 - 111 пассажиров.

ОКП "Аэропорт Сумы" — государственный aэропорт, который принимал воздушные суда типа Ту-134 с ограничениями, Ан-24, Як-40 и классом ниже в круглосуточном режиме. Регулярные рейсы из него начались летом 1978 года. После развала СССР, аэропорт стал убыточным, годовой пассажиропоток резко упал.