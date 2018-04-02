|Мэр Киева Кличко подал декларацию: 5 млн гривен, рояль и девять велосипедов
|02.04.2018 13:17
|
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заполнил е-декларацию, в которой указал более 5 миллионов гривен дохода за 2017 год. Соответствующие данные были обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.
Согласно декларации Кличко, роялти
составили 4942422 грн, зарплата по основному месту работы – 186 668
грн, а также 212 грн – проценты от вклада в Укрсиббанке.
В 2017 году Кличко занял третьим
лицам около EUR 8,4 млн и почти $698 тыс. На счетах в банках он
держит EUR 1014, более 130 тыс. грн (в разных банках), около $1300,
а наличные средства составляют $18,1 тыс. и EUR 29, 5 тыс.
Как сообщал svodka.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2017 год задекларировал 17,1 миллиона гривен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира