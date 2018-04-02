Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заполнил е-декларацию, в которой указал более 5 миллионов гривен дохода за 2017 год. Соответствующие данные были обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации Кличко, роялти составили 4942422 грн, зарплата по основному месту работы – 186 668 грн, а также 212 грн – проценты от вклада в Укрсиббанке.



Кроме этого, в прошлом году Национальный олимпийский комитет Украины вручил мэру Кличко денежный дар в размере 11630 грн.

В 2017 году Кличко занял третьим лицам около EUR 8,4 млн и почти $698 тыс. На счетах в банках он держит EUR 1014, более 130 тыс. грн (в разных банках), около $1300, а наличные средства составляют $18,1 тыс. и EUR 29, 5 тыс.



Также Кличко задекларировал квартиру в Киеве общей площадью около 252 кв. м, в собственности его супруги Натальи Егоровой - дом на 785,5 кв. м и 2500 кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области. Также в декларации указаны девять велосипедов за свыше 130000 тысяч гривен, масса механических часов, рояль, два задекларированных на супругу автомобиля - Toyota и Land Rover. А также мотоцикл Fine Custom.

Как сообщал svodka.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2017 год задекларировал 17,1 миллиона гривен .

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