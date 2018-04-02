Мужчина погиб во Львовской области, когда пытался попасть на свой дачный участок, перелезая через забор. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает

"В Городоцкое отделение полиции 1 апреля поступило сообщение о том, что в одном из дачных кооперативов погиб человек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Погибший, 56-летний локальный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за части выступающих металлических прутьев и повредил артерию на ноге. Слезть с забора самостоятельно мужчина не смог – он еще успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь. Однако, когда тот прибежал, мужчина уже умер", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в городе Червоноград во Львовской области 47-летний мужчина упал в колодец. В результате он погиб.

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