На двух страницах Вера Савченко изложила ситуацию в Украине с коррупцией и «политическими притеснениями», покушениями на свободу слова, обвинив в них все руководство страны.

Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко, которая сидит в СИЗО СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов в Киеве, Вера написала письмо с просьбой о помощи президенту США Дональду Трампу, информирует svodka.net.

Само письмо она выложила на своей странице в Facebook.

В частности, она утверждает, что та информация, которая появилась в СМИ и которую в качестве доказательств предоставили спецслужбы Украины, якобы является неправдивой, а сама «ситуация крайне серьезна, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и находится в местах лишения свободы».

«Из-за такого произвола властей она вынуждена была объявить бессрочную голодовку, в знак протеста и пытаясь привлечь внимание рядовых украинский и только мира о преследовании в Украине политических оппонентов за своей политической деятельности и борьбе с системной, глубоко интегрированной коррупцией, которую построила украинская власть с одной целью — собственного обогащения», — говорится в письме Трампу.

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Помимо этого на двух страницах Вера Савченко изложила ситуацию в Украине с коррупцией и «политическими притеснениями», покушениями на свободу слова, обвинив в них все руководство страны.

«Политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний действующей власти и лично к президенту Украины стали основной причиной публичного осуждения моей сестры, народный депутат Украины, Героя Украины, военного офицера, Савченко Надежды и других оппозиционных политиков (в том числе Саакашвили)», — говорится в письме.

Также Вера напомнила, что ее сестра «заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах президента Украины на эту должность».

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«Главной ее целью является изменение политической системы, которая бы: невозможным создание системной коррупции; гарантировала построение действительно демократического общества; сделала невозможной узурпацию власти в руках одного лица или партии. Именно желание баллотироваться на высший пост в Украине, стало основой для устранения ее как возможного политического конкурента на предстоящих выборах президента Украины», — пишет Вера Савченко.

Также она просит Трампа «на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично Председатель государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины».

«Просим Вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика по его законные убеждения», — добавила Вера Савченко как председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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